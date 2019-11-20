Премии талантливых учеников на Ямале кратно увеличатся

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-20T13:28:45+03:00

100 тысяч рублей будут получать написавшие ЕГЭ на 100 баллов

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Премии ямальским выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ, и их педагогам с 2020 года кратно увеличатся. Выплата составит 100 тысяч рублей, об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

Призёры и победители всероссийской олимпиады школьников регионального уровня будут получать по 15 и 30 тысяч рублей соответственно, общероссийского уровня – в десять раз больше. Такие же премии предусмотрены и для учителей.

За победу на чемпионате Ворлдскиллс Россия также предусмотрены премии: золото – 100 тысяч рублей, серебро – 70 тысяч, бронза – 50 тысяч, медальон за профессионализм – 30 тысяч.

С 2020 года именные стипендии губернатора студентам-отличникам вузов, имеющим достижения в различных олимпиадах и конкурсах, увеличены до 10 тысяч рублей в месяц.

Один из ключевых векторов работы – обеспечение кадрами. Ямал включится в федеральный проект «Земский учитель». Для привлечения в школы сёл или малых городов педагогов в возрасте до 55 лет предусмотрены 13 грантов по 1 млн. рублей.

Запланированы также гранты 13 начинающим преподавателям колледжей и 11 педагогам дополнительного образования на реализацию инновационных проектов. Увеличено количество получателей гранта «Новый учитель Ямала» – с 25 до 33 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU