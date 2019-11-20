2019-11-20T13:12:04+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию поверочную установку на ЛПДС «Конда»

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АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию поверочную установку на ЛПДС «Конда»АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию поверочную установку на ЛПДС «Конда»
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АО «ТранснефтьСибирь» завершило строительство трубопоршневой поверочной установки (ТПУ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Конда» Урайского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Строительство объекта выполнено в соответствии с программой развития АО «Транснефть – Сибирь».

В соответствии с программой импортозамещения, реализуемой в ПАО «Транснефть», трубопоршневая поверочная установка – российского производства. Установка используется для определения и поддержания показателей точности преобразователей расхода нефти при определении объема перекачиваемой нефти. Поверка и контроль метрологических характеристик проводится в автоматическом режиме одновременно по двум системам измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) № 913 и № 914, расположенных на магистральных нефтепроводах (МН) Холмогоры – Клин и СургутПолоцк. Данное оборудование является эталоном первого разряда, используемым в нефтяной промышленности.

Строительно-монтажные работы проводились с апреля 2019 года. Цель работ – замена отработавшей свой ресурс трубопоршневой установки на новую, соответствующую требованиям действующих нормативных документов и типовых проектных решений ПАО «Транснефть». Ранее действовавшее оборудование эксплуатировалось с 2000 года. На данный момент проведены индивидуальные испытания ТПУ и сопутствующего оборудования, включая систему обработки и отображения информации, а также выполнено комплексное опробование оборудования под нагрузкой.

Новая трубопоршневая установка позволила повысить надежность ведения учетных операций и точность проводимых измерений на МН Холмогоры – Клин и Сургут – Полоцк при передаче показаний смежному АО «Транснефть – Прикамье». ТПУ подключена к технологическим трубопроводам ЛПДС «Конда» Урайского УМН и введена в эксплуатацию согласно графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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