На Ямале в 2020 году начнётся реновация школ
В 58 школах Ямала будут созданы современные образовательные пространства. Реновация начнется в регионе в 2020 году.
Как сообщили в правительстве ЯНАО, в будущем году будет реализовано несколько новых проектов в сфере образования. Среди приоритетов – строительство и реновация школ, поддержка талантливых учеников и педагогов, техническое оснащение образовательных учреждений, поддержка школьников и студентов из числа КМНС. Средства на новые проекты заложены в проект бюджета округа на следующий год.
- У нас хорошая демография, много детей поступают в первые классы. В ближайшие годы на Ямале появится 24 школы. Существующие капитальные образовательные учреждения ждёт реновация, – сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
Реновация затронет школы в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-1990 годах. Главная задача – не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха.
Речь идет об образовательных учреждениях в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Красноселькупском и Шурышкарском районах. В качестве пилота выбрано 15 учебных заведений. В следующем году начнётся разработка проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU