2019-11-20T12:53:17+03:00
Общество

На Ямале в 2020 году начнётся реновация школ

Пространственные решения пересмотрят в 58 учебных заведениях
Анна Полякова
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На Ямале в 2020 году начнётся реновация учебных заведений Фото: yanao.ruНа Ямале в 2020 году начнётся реновация учебных заведений Фото: yanao.ru
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В 58 школах Ямала будут созданы современные образовательные пространства. Реновация начнется в регионе в 2020 году.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в будущем году будет реализовано несколько новых проектов в сфере образования. Среди приоритетов – строительство и реновация школ, поддержка талантливых учеников и педагогов, техническое оснащение образовательных учреждений, поддержка школьников и студентов из числа КМНС. Средства на новые проекты заложены в проект бюджета округа на следующий год.

- У нас хорошая демография, много детей поступают в первые классы. В ближайшие годы на Ямале появится 24 школы. Существующие капитальные образовательные учреждения ждёт реновация, – сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Реновация затронет школы в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-1990 годах. Главная задача – не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха.

Речь идет об образовательных учреждениях в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Красноселькупском и Шурышкарском районах. В качестве пилота выбрано 15 учебных заведений. В следующем году начнётся разработка проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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