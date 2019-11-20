Главный музей Ямала в день рождения округа откроет грандиозную выставку

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-20T12:42:04+03:00

Проект «Романовы. Три века русского Севера» будет представлен в трех разделах

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В Музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского 10 декабря 2019 года, в день рождения Ямала, стартует грандиозный выставочный проект «Романовы. Три века русского Севера».

Выставка состоит из трех разделом, каждый из которых представит не только информацию об исторических вехах империи, но и об этапах развития Севера Сибири. На выставке будут представлены бюсты и скульптуры, костюмы знатных особ и реконструкции одежды воинов, книги, картины и иконы, украшения и аксессуары, посуда и столовое серебро, медали и монеты. Соседство массивных кандалов и нежнейших подвесок фирмы Фаберже, коробка из-под монпансье и настоящее оружие и удивляют, и заставляют задуматься.

Среди значимых экспонатов – грамота на княжеское звание, жалованная Екатериной II владельцу Обдорской волости Сибирской губернии Матвею Тайшину от 14 января 1768 года.

- Выставка, которая в рамках нацпроекта «Культура», даст возможность рассмотреть свой регион как значимую составляющую истории Российского государства, сквозь призму современных технологий, оригинальных выставочных решений и редких экспонатов, - пояснили в МВК.

Экспозиция познакомит посетителей с тем, как начиналось русское освоение территории современного Ямала, и какие этапы оно прошло за три века правления династии Романовых. Выставка завершит работу 9 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU