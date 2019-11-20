Уренгойские пожарные ждут завершения ремонта в части

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-20T12:16:01+03:00

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Ремонт в уренгойской пожарной части не отразился на рабочем графике местных огнеборцев. Капремонт, который начался в июле 2019 года, рассчитан на год. Здание части построено 30 лет назад, в 2003-м в нем провели небольшую перепланировку и косметический ремонт в административном корпусе.

Работают одновременно на двух этажах, но помещения, где находятся диспетчерская, учебные и бытовые комнаты пока не ремонтируют. Как только окончат работы на втором этаже, личный состав переберётся в отремонтированные помещения. Бокс ремонтировать будут летом, чтобы технику можно было разместить на улице.

Как рассказали в администрации Пуровского района, пожарно-тактические занятия, учения, отработка нормативов проводят согласно графику.

- Ремонт не влияет на наши выезды, на реагирование, на чрезвычайные ситуации, на спасательные работы, работаем в обычном режиме, - прокомментировал начальник караула пожарной части Павел Абдуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU