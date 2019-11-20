2019-11-20T10:44:20+03:00
Происшествия

В мэрии Лабытнанги прокомментировали исчезновение электричества в городе

Причины ЧП устанавливаются
Анна Полякова
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В мэрии Лабытнанги прокомментировали исчезновение электричества в городе Фото: lbt.yanao.ruВ мэрии Лабытнанги прокомментировали исчезновение электричества в городе Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги сегодня, 20 ноября, исчезло электричество во всем городе. Около 10 часов утра сообщение о происшествии и комментарий администрации города по поводу ЧП появился на официальной страничке мэрии в социальной сети «В Контакте».

«Произошло внеплановое отключение электроэнергии. Причины устанавливаются. Службы работают. Контролируем выполнение восстановительных работ», - пояснили в представители администрации.

Позже в мэрии уточнили, что таким образом сработала автоматическая система защиты энергоблока. К этому моменту начались веерные включения электроэнергии по всему городу. Во большинстве микрорайонов подачу электроэнергии уже восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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