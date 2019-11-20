В мэрии Лабытнанги прокомментировали исчезновение электричества в городе
В Лабытнанги сегодня, 20 ноября, исчезло электричество во всем городе. Около 10 часов утра сообщение о происшествии и комментарий администрации города по поводу ЧП появился на официальной страничке мэрии в социальной сети «В Контакте».
«Произошло внеплановое отключение электроэнергии. Причины устанавливаются. Службы работают. Контролируем выполнение восстановительных работ», - пояснили в представители администрации.
Позже в мэрии уточнили, что таким образом сработала автоматическая система защиты энергоблока. К этому моменту начались веерные включения электроэнергии по всему городу. Во большинстве микрорайонов подачу электроэнергии уже восстановили.
ИСТОЧНИК KP.RU