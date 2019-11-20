2019-11-20T10:20:24+03:00
Общество

Ямальские ветераны сразились в шахматном турнире в Тюменской области

Победителям вручили Кубок
Анна Полякова
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Ямальские ветераны сразились в шахматном турнире в Тюменской области Фото: yanao.ruЯмальские ветераны сразились в шахматном турнире в Тюменской области Фото: yanao.ru
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Команды ямальских ветеранов приняли участие в турнире по шахматам, который прошел в представительстве ЯНАО в Тюмени. В состязаниях участвовало семь команд. За два дня было сыграно четыре тура. Судьями выступили международные мастера по шахматам Елена Сазонова и Виктор Кузнецов.

В итоге третье место досталось команде ТРОО «Лабытнангское землячество», второе – команде ТООО «Ямальский ветеран», а первое место взяла команда ТРОО «Ноябрьское землячество». Победители – Бану Айтмухаметова, Владимир Бердников и Александр Кудинов. Все призёры получили подарки. Победителям вручили Кубок, сообщили в правительстве ЯНАО.

Турнир проводится ежегодно, он посвящён дню образования Ямало-Ненецкого автономного округа и служит укреплению связей между землячествами округа, организованными в Тюмени, и улучшению социального самочувствия ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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