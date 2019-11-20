В Тазовском районе реконструируют школу-интернат

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-20T10:04:05+03:00

Глава муниципалитета считает, что рабочих на объекте недостаточно

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Глава Тазовского района Василий Паршаков проинспектировал социально значимые объекты села Антипаюты. Особое внимание руководитель муниципалитета уделил ходу реконструкции школы-интерната.

Совместно с представителями районного департамента образования, профильных структур и подрядной организации «Спецстройинвест» он осмотрел выполненные на объекте работы.

Основная часть внутренней отделки уже выполнена, ведется сборка мебели, парт и специализированного учебного инвентаря. В актовом зале устанавливают оборудование сцены и зрительного зала.

Как рассказали в администрации Тазовского района, рядом с учебным корпусом возводят спортивный зал с теплым переходом в школу. На объекте сегодня находятся 20 специалистов подрядной организации, однако этого недостаточно, считает глава района.

Василий Паршаков поручил ответственным за работу руководителям предоставить актуальный план работ с точными сроками, ежедневно контролировать процесс и докладывать о результатах.

ИСТОЧНИК KP.RU