Директор департамента занятости ЯНАО рассказала, как меняется рынок труда

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-20T09:37:30+03:00

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Рынок труда на Ямале меняется вместе с запросами времени. О приоритетных направлениях работы окружного департамента занятости населения рассказала вчера на брифинге директор ведомства Ольга Акинина.

По ее словам, сегодня к работнику предъявляются новые требования – непрерывность развития и самообразование. Получить новые навыки или улучшить уже имеющиеся можно благодаря различным реализуемым в округе программам, пояснили в правительстве ЯНАО.

Фото: yanao.ru

- Для повышения конкурентоспособности рабочей силы, поддержки занятости и роста эффективности рынка труда в 2020 году в рамках нацпроектов планируется обучить порядка 1 500 граждан, – сообщила директор департамента.

К предпенсионерам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком добавятся женщины, воспитывающие дошколят, граждане от 50 лет и работники предприятий, которые участвуют в мероприятиях по повышению производительности труда.

В 2020 году особое внимание уделят отдельным категориям ямальцев. Временной занятостью будет охвачено порядка 6 тысяч подростков, создано 114 рабочих мест для инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Кроме того, в округе вводится грантовая поддержка предприятий, трудоустраивающих инвалидов.

С 2020 года начнётся внедрение нового стандарта работы службы занятости населения. услугой для работодателей станет подбор работников за счёт проведения ассессмента (оценки) персонала.

В результате внедрения новшеств, как отметила Ольга Акинина, служба занятости населения превратится в проактивную, эффективную организацию, предлагающую современные способы поиска работы и мотивирующую людей работать, делать, достигать.

СПРАВКА КП

Ямал входит в пятёрку субъектов России с низким уровнем безработицы. Уровень общей безработицы в автономном округе (1,9%) ниже показателя РФ (4,4%). Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Ямала, на 12 ноября 2019 года составила 1 581 человек, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения автономного округа, составила 10 905 вакансий, из них 62,8% по рабочим профессиям.

ИСТОЧНИК KP.RU