Власти Салехарда с пониманием отнеслись к недовольству многодетных семей

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-20T09:16:33+03:00

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Многодетным салехардским семьям, недовольным расположением предложенных земельных наделов, власти города предложили варианты замена участка. Как пояснили в администрации ямальской столицы, в социальных сетях такие семьи оставляли много недовольных сообщений о выделенных землях.

Депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов при поддержке мэрии Салехарда нашли решение - многодетным семьям предлагаются земельные участки взамен ранее выданных в северной части города – ДНТ «Север».

- В силу ряда причин нынешние участки не самые комфортные. Новые участки можно использовать по целевому назначению – вести хозяйство. Они находятся ближе к городу и доступнее с точки зрения строительства сетей, которые там появятся в будущем», - прокомментировал глава Салехарда Алексей Титовский.

Многодетные семьи, присутствовавшие на встрече, положительно отреагировали на предложение.

- Мы активно следим за мнением людей. Всегда должны быть варианты. Следующим шагом будет проведение кадастровой оценки, определения земельных участков в январе 2020 года и старт процесса мены участков, - сообщил Алексей Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU