Тазовским тундровикам раздают спутниковые телефоны
Тундровики Тазовского района получают спутниковые телефоны. Обладателями необходимого в условиях кочевья оборудования станут 140 семей из Находкинской, Тазовской, Антипаютинской и Гыданской тундр. Как сообщили в администрации Тазовского района, приобретенные за счет средств окружной программы аппараты помогают северянам в случае необходимости сообщить свои координаты экстренным службам.
Кроме того, такая техника нужна ветеринарным работникам во время вакцинации. Также кочевники вовремя смогут получить информацию о прилёте школьного борта, который возит детей на учебы в интернаты.
ИСТОЧНИК KP.RU