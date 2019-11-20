Тазовским тундровикам раздают спутниковые телефоны

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-20T09:01:35+03:00

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Тундровики Тазовского района получают спутниковые телефоны. Обладателями необходимого в условиях кочевья оборудования станут 140 семей из Находкинской, Тазовской, Антипаютинской и Гыданской тундр. Как сообщили в администрации Тазовского района, приобретенные за счет средств окружной программы аппараты помогают северянам в случае необходимости сообщить свои координаты экстренным службам.

Кроме того, такая техника нужна ветеринарным работникам во время вакцинации. Также кочевники вовремя смогут получить информацию о прилёте школьного борта, который возит детей на учебы в интернаты.

ИСТОЧНИК KP.RU