Наталья Комарова: Год памяти и славы – это наш год

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-20T08:57:43+03:00

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В 2020 году в России отмечается 75-летие Великой Победы и 90 лет со дня образования Югры. Подготовка к этим событиям идет полным ходом. Запланированы культурно-массовые мероприятия, благоустройство территорий, ремонт памятников павшим в годы войны и патриотические акции с участием общественников и волонтеров.

- Фронтовые подвиги наших соотечественников, спасших мир от фашизма, трудовые свершения первопроходцев – это важнейшие страницы нашей памяти. 2020 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Эта тема – в каждом из нас, живущем сегодня, и каждом, кто поднял знамя Победы. Год памяти и славы – это наш год. Он должен стать годом новых открытий, - так обозначила важность предстоящих мероприятий губернатор Югры Наталья Комарова во время своего выступления перед жителями, представителями общественности и депутатами окружной Думы.

Она подчеркнула, как важно, чтобы эти открытия принесли позитивные перемены для каждого населенного пункта, каждого гражданина.

- Конкретных результатов мы с вами должны добиваться на территориях, там, где живут люди: в городах, в поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Ради этого мы с вами работаем, ради этого мы здесь, - процитировала глава округа президента России.

Тот факт, что Наталья Комарова поддерживает движение волонтеров Победы и активно участвует в подготовке празднования столь значимых мероприятий, высоко оценили общественники.

- Хочу поблагодарить Наталью Владимировну от себя лично и от всех волонтеров «Победы Югры» за ту поддержку, которую она оказывает в развитии этого движения, и тех вопросов, которые сейчас решаются. По подготовке к 75-летию ведется огромная работа, и поддержка Натальи Владимировны, правительства в целом - это очень значимо и важно для нас, - высказалась руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» в Югре, член Общественной палаты округа Эка Шенгелая.

Напомним, сегодня, 19 ноября губернатор Югры Наталья Комарова выступала с ежегодным отчетом о работе Правительства Югры за 2019 год, инвестиционным посланием губернатора региона и обращением к жителям, представителям общественности и депутатам окружной Думы.