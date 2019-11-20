2019-11-20T08:56:24+03:00
Общество

Глава Ямала наградил победителей конкурса «Славим человека труда»

Награды получили семь специалистов из ЯНАО
Анна Полякова
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Глава Ямала наградил победителей конкурса «Славим человека труда» Фото: yanao.ruГлава Ямала наградил победителей конкурса «Славим человека труда» Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 19 ноября поздравил победителей конкурса УрФО «Славим человека труда». В церемонии награждения, которая состоялась Екатеринбурге, приняли участие уральский полпред президента России Николай Цуканов и руководители субъектов округа.

Губернатор поблагодарил организаторов за особое внимание к традиционным для Ямала художественным промыслам, таким, как резьба по кости и рогу, которые в рамках конкурса выделены в отдельную номинацию.

- В своих самых разных направлениях вы показываете пример, как надо работать. Наш арктический регион нуждается в таких высоквалифицированных специалистах. Спасибо вам за ваш труд, – отметил глава ЯНАО.

Награды получили семь ямальцев из Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Пуровского и Тазовского районов. Четверо из них отличились в области пожарной охраны. Были удостоены наград двое мастеров Окружного дома ремёсел в номинации «Лучший мастер по художественной обработке кости и рога». Ещё один ямалец отличился в такой важной для промышленности региона специальности как слесарь, сообщили в правительстве ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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