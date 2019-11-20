2019-11-20T08:47:14+03:00
Экономика

В Тазовском районе запустили новый убойный комплекс

Оленину будут продавать местным жителям
Анна Полякова
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В Тазовском районе запустили новый убойный комплекс Фото: tasu.ruВ Тазовском районе запустили новый убойный комплекс Фото: tasu.ru
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В Тазовском районе 19 ноября состоялся запуск нового модульного убойного комплекса, он принадлежит сельхозкооперативу «Тазовский». Пункт приобретен за счёт средств областной программы «Сотрудничество».

Он представляет собой конструкцию из шести модулей производительностью 100 голов в смену. Здесь размещены административно-бытовой модуль с зоной ветеринарного контроля, цех убоя, цех обвалки полуфабрикатов, крематор, камеры охлаждения продукции и дизель-генераторная установка. Комплекс оснащён технологическим оборудованием, комнатами для персонала.

Комплекс соответствует всем необходимым стандартам и нормам. Продукция, произведенная на нем, будет сертифицирована и пригодна для дальнейшей реализации в торговых точках.

На открытии первой забойки побывал первый заместитель главы администрации района по внутренней политике Сергей Лисовский. Работники предприятия продемонстрировали процесс заготовки и отметили, что новое оборудование обладает значительными преимуществами по сравнению со старым.

Сергей Лисовский рассказал оленеводам о недавнем решении губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова об увеличении закупочной цены за сданное мясо почти до 450 рублей за килограмм первой категории.

Забойная кампания продлится с 19 ноября до конца декабря. Планируется заготовить 2300 голов – это 75 тонн оленины. После строгого ветеринарного контроля мясо отправится на реализацию.

- Реализация мяса тазовских оленей будет, в первую очередь, идти на территории района для местных жителей, - пояснил председатель СПК «Тазовский» Алексей Рожков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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