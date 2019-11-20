2019-11-20T07:06:14+03:00
Происшествия

На ямальской трассе легковушка влетела в грузовик

Водитель и пассажир "Волги" получили травмы
Анна Полякова
Поделиться:
На ямальской трассе легковушка влетела в грузовик Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальской трассе легковушка влетела в грузовик Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

На 695 километре автодороги Сургут-Салехард в пять утра 19 ноября случилось ДТП. В Госавтоинспекции ЯНАО сообщили, что автомобиль ГАЗ 3110 влетал в стоящий грузовик РЕНО. В результате аварии водитель и пассажир "Волги" получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 4143 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 485 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премии талантливых учеников на Ямале кратно увеличатся
АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию поверочную установку на ЛПДС «Конда»
На Ямале в 2020 году начнётся реновация школ
Главный музей Ямала в день рождения округа откроет грандиозную выставку
Уренгойские пожарные ждут завершения ремонта в части
Глава Ноябрьска готовится к прямому эфиру в Instagram
В мэрии Лабытнанги прокомментировали исчезновение электричества в городе
Ямальские ветераны сразились в шахматном турнире в Тюменской области
В Тазовском районе реконструируют школу-интернат
Директор департамента занятости ЯНАО рассказала, как меняется рынок труда
Власти Салехарда с пониманием отнеслись к недовольству многодетных семей
Тазовским тундровикам раздают спутниковые телефоны
Наталья Комарова: Год памяти и славы – это наш год
Глава Ямала наградил победителей конкурса «Славим человека труда»
Комфортную городскую среду в Югре формируют по запросам жителей
В Тазовском районе запустили новый убойный комплекс
На переправе Салехард-Лабытнанги открыли для проезда первую полосу