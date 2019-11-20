На ямальской трассе легковушка влетела в грузовик

СЕГОДНЯ 07:06 2019-11-20T07:06:14+03:00

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На 695 километре автодороги Сургут-Салехард в пять утра 19 ноября случилось ДТП. В Госавтоинспекции ЯНАО сообщили, что автомобиль ГАЗ 3110 влетал в стоящий грузовик РЕНО. В результате аварии водитель и пассажир "Волги" получили травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 4143 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 485 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU