На ямальской трассе легковушка влетела в грузовик
Водитель и пассажир "Волги" получили травмы
На ямальской трассе легковушка влетела в грузовик Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:
На 695 километре автодороги Сургут-Салехард в пять утра 19 ноября случилось ДТП. В Госавтоинспекции ЯНАО сообщили, что автомобиль ГАЗ 3110 влетал в стоящий грузовик РЕНО. В результате аварии водитель и пассажир "Волги" получили травмы.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года в 4143 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 485 травмированы, в их числе 60 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU