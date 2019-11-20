2019-11-20T05:50:44+03:00
Общество

На переправе Салехард-Лабытнанги открыли для проезда первую полосу

Движение доступно для легковушек и гусеничных транспортных средств
Анна Полякова
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На переправе Салехард-Лабытнанги открыли для проезда первую полосу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа переправе Салехард-Лабытнанги открыли для проезда первую полосу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Сегодня, 20 ноября, с 06:00 на ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги открылся проезд для транспорта. Движение доступно для автомобилей общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных транспортных средств — общей массой до 5 тонн.

Пока работает только первая из трёх полос в реверсивном режиме. Как только толщина льда будет безопасной для движения автомобилей – откроются все остальные полосы движения.

Напомним, 18 ноября на ледовой переправе Салехард – Лабытнанги комиссия оценила степень готовности объекта к приёмке в эксплуатацию.

Получить оперативную информацию по работе переправы Салехард – Лабытнанги можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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