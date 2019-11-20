2019-11-20T05:36:23+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 ноября: ожидается потепление с усилением ветра

Температура воздуха -14... -19 градсов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 20 ноября: ожидается потепление с усилением ветраПогода на Ямале 20 ноября: ожидается потепление с усилением ветраФото: Анна Полякова
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В среду, 20 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 15 градусов, пасмурно. Во второй половине дня температура воздуха опустится до -17, пойдет снег и поднимется ветер. Он будет дуть с запада со скоростью 11 м/с, его порывы будут достигать 23 м/с.

В Ноябрьске -15 градусов, облачно. В первой половине дня – небольшой снег. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -15 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер западный 8 м/с.

В Надыме -19 градусов, к вечеру потеплеет до -14, начнется снег. Западный ветер 8 м/с.

В Губкинском -15 градусов, облачно. Утром и вечером - снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 14 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко -17 градусов, пасмурно. В первой половине дня – небольшой снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -15 градусов, утренняя солнечная погода в обед сменится на пасмурную Вечером пойдет снег. Ожидается усиление ветра до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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