Новоуренгойская школа получила 3,5 миллиона рублей на новые проекты

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-19T15:47:11+03:00

Современный подход к образовательному процессу предложено применять во всех школах региона

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Уникальная школа№ 17 в Новом Уренгое получила 3,5 миллиона рублей на новые проекты.17 педагогов школы являются победителями конкурса «Новый учитель Ямала».

Школу посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках рабочей поездки в город. Здесь создан центр цифровых компетенций, который позволяет внедрять новые технологии в классический учебный процесс.

В этой школе работают лаборатория робототехники, биоэкспериментариум, студия прототипирования, мобильный класс на планшетах, умная теплица, а также Wintershall-класс, который является площадкой для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Как рассказали в администрации Нового Уренгоя, современные решения применяются и к организации пространства. Например, классическую библиотеку совместили в веб-коворкингом, теперь здесь можно не только читать, но и работать за компьютером и проводить видеоконференции. В коридоре работает шахматная гостиная, организованы различные интерактивные инсталляции.

Губернатор отметил, что такой современный подход к образовательному процессу необходимо применять во всех школах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU