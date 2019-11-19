Губернатор Югры поручила заместителям разработать меры по улучшению инвестиционного климата в регионе

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-19T15:37:17+03:00

Наталья Комарова дала поручение своим заместителям и департаментам экономики, финансов, промышленности, чтобы они предусмотрели введение новых механизмов в сфере инвестиционной политики. Фото с сайта admhmao.ru

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Планируется, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра к 2024 году увеличит объем инвестиций до 1400 миллиардов рублей. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова во время своего выступления перед депутатами окружной Думы, общественниками и югорчанами. Для достижения цели сделано уже очень многое, но еще больше предстоит сделать.

Начав свое выступление доклада об инвестиционном климате и инвестиционной политике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Наталья Комарова не только назвала цифры, характеризующие экономическое развитие округа, но и обозначила ряд важных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в 2019 году.

Так, например, уже принятые меры связаны с режимом налогообложения и льготного финансирования проектов.

- Для проектов, повышающих уровень локализации конечной российской продукции, понижен минимальный размер займа до 10 миллионов рублей, а также расширено целевое использование средств займа. Благодаря льготному займу компании «Эпик380» в Нижневартовске в два раза увеличены объемы производства нефтегазодобывающего оборудования, - привела пример Наталья Комарова.

Среди реализованных мероприятий есть и упрощение порядка предоставления земельных участков в аренду без торгов, и сокращение сроков получения разрешения на строительство на 17 дней, подключения к электросетям на 9 дней, регистрации прав собственности на недвижимое имущество на два дня.

На будущее губернатор попросила депутатов поддержать законодательную инициативу правительства округа, определяющую порядок признания проекта региональным инвестиционным, которая будет внесена в думу до конца года. Если закон примут, то для проектов, обеспечивающих диверсификацию экономики Югры, будет предусмотрен специальный режим налогообложения.

Она дала поручение своим заместителям и департаментам экономики, финансов, промышленности, чтобы они предусмотрели введение нового механизма по созданию и использованию инвестиционного бюджета на принципах конкурсности, публичности, поддержки проектов с наиболее высокой бюджетной эффективностью. Кроме того, им предстоит разработать решения по консолидации институтов развития таким образом, чтобы они следовали за клиентом, а не наоборот; а также внести в правительство Югры предложения по стимулированию более широкого применения механизмов контрактов жизненного цикла при ремонте и строительстве автомобильных дорог регионального и муниципального значения. Необходимо будет также по запросу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, представителей окружных отделений «Деловой России», «Опоры России» оценить эффективность, доступность мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, включая льготу по налогу на имущество организаций, отнесенных к субъектам МСП.

Кстати, в качестве успешного опыта в работе с инвесторами Наталья Комарова привела в пример команду Сургутского района, которая уже три года подряд обеспечивает лидерство в рейтинге муниципальных образований по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

- Хотел бы высказать слова благодарности за системный подход в достижении результатов по созданию благоприятной и комфортной среды для жизни, а также созданию привлекательного инвестиционного климата на территории Югры. Выскажу уверенность – поставленные задачи амбициозны, но они будут реализованы, потому что Наталья Владимировна консолидирует не только исполнительные органы власти, но и бизнес, и население на реализацию и достижение этих результатов, - прокомментировал югорский депутат Петр Созонов.