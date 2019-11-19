2019-11-19T15:29:33+03:00
Происшествия

Салехардец купил за 80 тысяч виртуальный снегоход

Сообщение о продаже мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений
Анна Полякова
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Салехардец купил за 80 тысяч виртуальный снегоход Фото: pixabay.comСалехардец купил за 80 тысяч виртуальный снегоход Фото: pixabay.com
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Салехардец в мечтах о снегоходе пошел на риск и потерял 80 тысяч рублей. Мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже подходящего транспорта за 105 тысяч рублей.

Связался с продавцом, вместе по телефону обсудили условия сделки, после чего ямалец оплатил часть стоимости снегохода. Однако ни денег, ни товара он больше не увидел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция в очередной раз просит граждан не переводить денежные средства незнакомым и малознакомым людям, а также не разглашать данные банковских карт чужим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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