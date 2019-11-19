Депутаты назвали отчет губернатора Югры одним из самых важнейших общественно-политических событий

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-19T15:02:37+03:00

За принятие отчета о работе Правительства Югры за 2019 год они проголосовали единогласно

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Югорские парламентарии приняли ежегодный отчет о работе Правительства Югры за 2019 год, совмещенный с инвестиционным посланием губернатора региона Натальи Комаровой и обращением к жителям, представителям общественности и депутатам окружной Думы. В ходе выступления глава округа назвала ключевые результаты 2019 года и обозначила приоритетные направления развития Югры в последующие годы, а также ответила на вопросы депутатов из всех фракций, представленных в парламенте региона.

Она напомнила, что работа над обновлением стратегии развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры началась с 2019 года. В основу ее актуализации губернатора предложила включить перенос горизонта прогнозирования с 2030 на 2050 год, внесение решений по устранению дисбаланса в развитии между востоком, центром и западом региона, а также обеспечение диверсификации экономики на отраслях, альтернативных по стоимости нефтяной отрасли. Для этого необходимо активно использовать современные территориально-отраслевые кластеров, построенные на сбалансированнои , целенаправленной политике пространственного развития региона. Акцент в будущем развитии Югры Наталья Комарова сделала на командной работе. Чтобы все получилось, все муниципальные образования округа должны быть полноценными партнерами, источниками инициатив, а для этого им передадут соответствующие полномочия и ресурсы в обеспечении достижения стратегических целей.

- Стратегические цели, задачи по каждому направлению развития региона определены. Планы их достижения детально расписаны и обеспечены необходимыми ресурсами. Успех общего дела зависит от каждого из нас, - обратилась Наталья Комарова в ходе выступления и к югорчанам, и к общественникам, и к депутатам.

Как отметил председатель регионального парламента Борис Хохряков, Наталья Комарова избрала очень конструктивный диалог с жителями, с депутатами, со всеми югорчанами и озвучила информацию в понятной и прозрачной форме, обозначив в ней командную работу всего Ханты-Мансийского автономного округа.

- Много цифр прозвучало, но за этими цифрами стоит работа каждого югорчанина: нефтяника, учителя, врача, энергетика. Здесь роль и заслуга каждого человека понятна. Югра традиционно входит в пятерку самых лучших субъектов Российской Федерации по всем направлениям: по экономике, социальной сфере, по темпам развития, и это возможно благодаря четкой работе Губернатора и ее команды, - подчеркнул он.

Борис Хохряков отметил, что, исходя из отчета главы округа, Югра уверенно движется вперед, в регионе развивается экономика, воплощаются в жизнь национальные проекты.