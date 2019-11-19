2019-11-19T14:56:04+03:00
Общество

Победитель «Команды Урала» прошёл стажировку в департаменте IT и связи ЯНАО

Молодой управленец рассмотрел особенности функционирования территориального банка данных
Анна Полякова
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Победитель «Команды Урала» прошёл стажировку в департаменте IT и связи ЯНАО Фото: yanao.ruПобедитель «Команды Урала» прошёл стажировку в департаменте IT и связи ЯНАО Фото: yanao.ru
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Директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Кирилл Албычев вручил Сертификат о прохождении стажировки победителю конкурса «Молодежный управленческий резерв УрФО – команда Урала» Александру Мандрыке.

Это уже не первая стажировка, которую проходят победители конкурса в органах власти ЯНАО. Возможность окунуться работу различных департаментов получили шесть молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет. Они сами выбрали в качестве своего главного наставника губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. До конца января все они пройдут обучение в аппарате губернатора и различных департаментах.

Александр Мандрыка только знакомился с основными направления и проектами департамента, а также деятельностью его подведомственных учреждений (ГКУ «Ресурсы Ямала», ГУ ЯНАО «МФЦ»). Кроме того, он активно сотрудничал с их специалистами.

В качестве примера практического решения задач он рассмотрел особенности функционирования территориального банка данных. В итоге молодой управленец отметил, что опыт, который он получил, обязательно поможет ему в профессиональном развитии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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