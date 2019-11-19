2019-11-19T14:46:08+03:00
Общество

Жители Губкинского сами создадут концепцию благоустройства пляжа

Идеи принимают от горожан старше 14 лет
Анна Полякова
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Жители Губкинского сами создадут концепцию благоустройства пляжа Фото: pixabay.comЖители Губкинского сами создадут концепцию благоустройства пляжа Фото: pixabay.com
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Жители Губкинского могут принять участие в конкурсе на лучшую архитектурно-художественную концепцию благоустройства прибрежной зоны отдыха с пляжем на реке Пяку-Пур. Его участниками могут стать горожане старше 14 лет и коллективы организаций всех форм собственности.

Каждый может представить один проект на конкурсную тематику, причем, при разработке концепции должно быть учтено существующее архитектурно-планировочное положение территории, сохранен естественный природный ландшафт.

При планировании клумб и цветников важно учесть использование травянистых растений, произрастающих в ЯНАО. Необходимо также предусмотреть наружное освещение общественной территории, благоустройство пешеходных зон между общественной территорией и проезжей частью, места для временной автостоянки и малые архитектурные формы.

Конкурс проводится с 18 ноября по 10 декабря в несколько этапов. Сначала организуют прием проектов, далее жюри определит три лучшие идеи, в финале - общественное обсуждение этих проектов на площадке «Решай!» портала «Живем на Севере». Призеры и победитель конкурса будут объявлены на итоговом заседании жюри, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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