В Надыме задержали разбойника, напавшего с ножом на прохожего

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-19T14:26:27+03:00

В Надыме в дежурные сутки раскрыли разбойное нападение Фото: 89.мвд.рф

Получив отказ, он ранил жертву в живот

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В Надыме в дежурные сутки раскрыли разбойное нападение на улице. 39-летнего пострадавшего с ножевым ранением 15 ноября доставили в больницу. Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый нигде не работающий 29–летний горожанин.

Выяснилось, что он напал на прохожего возле жилого дома. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал от мужчины денег. Получив отказ, он всадил нож в живот жертве.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Подозреваемый написал явку с повинной. Ведется следствие, пояснили в УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU