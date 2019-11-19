Новоуренгойский детсад охраняли дилетанты

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-19T14:08:24+03:00

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В детском саду «Непоседы» Нового Уренгоя прокуратура выявила нарушения требований безопасности. Выяснилось, что охрана здания, а также обучающихся и работников учреждения обеспечивалась силами дежурных по зданию, не имеющих специальных познаний и лицензии на осуществление охранной деятельности.

- Такая ситуация создавала угрозу безопасности детей и педагогов, – пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Прокурор города потребовал обеспечить в дошкольном учреждении безопасность силами охранной организации, имеющей лицензию, выданную уполномоченным органом, которое судом было удовлетворено.

Местные власти пытались обжаловать такое решение, указав на отсутствие финансирования и денежных средств, предназначенных для заключения контрактов с охранными предприятиями. В результате апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU