Новоуренгойский детсад охраняли дилетанты
В детском саду «Непоседы» Нового Уренгоя прокуратура выявила нарушения требований безопасности. Выяснилось, что охрана здания, а также обучающихся и работников учреждения обеспечивалась силами дежурных по зданию, не имеющих специальных познаний и лицензии на осуществление охранной деятельности.
- Такая ситуация создавала угрозу безопасности детей и педагогов, – пояснили в прокуратуре ЯНАО.
Прокурор города потребовал обеспечить в дошкольном учреждении безопасность силами охранной организации, имеющей лицензию, выданную уполномоченным органом, которое судом было удовлетворено.
Местные власти пытались обжаловать такое решение, указав на отсутствие финансирования и денежных средств, предназначенных для заключения контрактов с охранными предприятиями. В результате апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU