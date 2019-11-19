Ямальский проект «Грамотная мама» получил финансовую поддержку

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-19T13:30:45+03:00

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Общественная организация «Небяни табеку» «Заветы матери» Ямальского района получила грант в размере 169 000 рублей. Она одержала победу по итогам конкурса о представлении субсидии из бюджета муниципального образования.

Средства будут направлены на реализацию проекта «Грамотная мама», который будет воплощен в жизнь совместно с Центром по оказанию помощи семье и детям, сообщили в администрации Ямальского района. Занятия начнутся, как только соберется группа.

Проект успешно стартовал на базе Центра в 2018 году. С беременными женщинами работали высококвалифицированные специалисты: психологи, акушеры, массажисты (массаж для грудничков). На первом занятии женщинам был предложен блок занятий, из которого будущие мамы сами выбирали приоритетные направления для будущих занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU