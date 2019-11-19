Прокуратура обязала Тазовскую районную больницу решить кадровый вопрос

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-19T12:54:16+03:00

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Прокуратура Тазовского района провела проверку в ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница» после жалоб местных жителей на не очень скорую «скорую помощь». Выяснилось, что на протяжении более 1,5 лет выездная бригада не была укомплектована необходимым количеством медработников.

В результате в 2018 году более 45 раз случались нарушение нормативных сроков оказания экстренных медицинских услуг в пределах населенного пункта. Кроме того, имеющиеся фельдшеры перерабатывали в течения дня и трудились без выходных дней.

Более того, на протяжении нескольких лет учреждение не принимало меры к укомплектованию штата врачом–эндокринологом. Население поселка вынуждено было обращаться за помощью к специалистам за пределами Тазовского района, преодолевая расстояние в 600 км.

Прокуратура потребовала через суд доукомплектовать медучреждение сотрудниками. Решение суда было руководство медицинского учреждения пыталось обжаловать в вышестоящем суде.

Тем не менее, судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО признала доводы прокурора обоснованными, а вынесенное решение законным и не подлежащим отмен, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU