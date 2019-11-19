2019-11-19T12:31:10+03:00
Экономика

Ямальское предприятие получило «Оскара» в пищевой индустрии

Салехардский комбинат получит право использовать новый знак на своей продукции
Анна Полякова
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Ямальское предприятие получило награды конкурса «Гарантия качества – 2019» Фото: .yanao.ruЯмальское предприятие получило награды конкурса «Гарантия качества – 2019» Фото: .yanao.ru
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Старейшее рыбоперерабатывающее предприятие ЯмалаООО «Салехардский комбинат» – получило сразу три награды Международного конкурса «Гарантия качества – 2019».

Престижное событие ещё называют «Оскаром» в пищевой индустрии, пояснили в правительстве ЯНАО. Свою продукцию в 17 номинациях представили 45 регионов России, а также Республики Беларусь и Казахстан. Только в номинации «Рыбная продукция» на конкурс поступило свыше 500 заявок от рыбоперерабатывающих предприятий.

Салехардский комбинат представил три вида своих популярных консервов: «Язь обжаренный в томатном соусе», «Ряпушка сибирская обжаренная в масле» и «Сырок в желе». Все три вида успешно прошли оценку комиссии, члены которой – ведущие эксперты Российской академии наук.

В итоге, в копилке ямальского предприятия две серебряных медали – за ряпушку и сырка, а язь удостоился диплома качества. Теперь Салехардский комбинат получит право использовать знак «Гарантия качества – 2019» на своей продукции

Конкурс проводился Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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