2019-11-19T12:11:55+03:00
Общество

Жители Лабытнанги просят организовать для них новогодний карнавал

Предложения будут переданы на рассмотрение организаторам городских торжеств
Анна Полякова
Поделиться:
Жители Лабытнанги просят организовать для них новогодний карнавал Фото: pixabay.comЖители Лабытнанги просят организовать для них новогодний карнавал Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жители Лабытнанги предложили 16 идей, как провести новогодние праздники «с изюминкой». Для инициативных горожан на платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере» завершилось голосование по направлению «Новый год – по-новому!».

Лидерами голосования стали идеи о возвращении когда-то проводившихся в городском доме культуры новогодних вечеров с конкурсами, хороводами, выступлениями местных артистов. «Верните эту добрую традицию!» - просит автор.

Еще одна популярная идея, по мнению авторов, добавит первой инициативе ярких красок. Обычный праздничный вечер в ГДК в ГДК предлагается превратить в общегородской «Новогодний карнавал». Предлагается вход на мероприятие разрешить только празднующим в карнавальных костюмах.

«Думаю, многим взрослым захочется вспомнить детство и нарядиться не только зайчиком и снежинкой, а ещё пиратом и Бабой Ягой!» - пишет автор идеи.

Все поступившие предложения будут переданы на рассмотрение организаторам предстоящего торжества, сообщили в администрации Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоуренгойская школа получила 3,5 миллиона рублей на новые проекты
Губернатор Югры поручила заместителям разработать меры по улучшению инвестиционного климата в регионе
Салехардец купил за 80 тысяч виртуальный снегоход
Депутаты назвали отчет губернатора Югры одним из самых важнейших общественно-политических событий
Победитель «Команды Урала» прошёл стажировку в департаменте IT и связи ЯНАО
Жители Губкинского сами создадут концепцию благоустройства пляжа
В Надыме задержали разбойника, напавшего с ножом на прохожего
Новоуренгойский детсад охраняли дилетанты
В Салехарде обрушилась часть стены жилого дома
Ямальский проект «Грамотная мама» получил финансовую поддержку
Прокуратура обязала Тазовскую районную больницу решить кадровый вопрос
Ямальское предприятие получило «Оскара» в пищевой индустрии
Депутаты ЯНАО рассмотрят на заседании 21 ноября региональный бюджет
В Надыме Цветик-семицветик вернут на бульвар Стрижова
В Тазовском продавец алкоголя затеял драку с полицейскими в магазине
Управляющим делами правительства ЯНАО стал Сергей Дузинкевич
В Салехарде открыли центр реабилитации детей с ДЦП
Ход заготовки оленины в Ямальском районе оценил глава ЯНАО