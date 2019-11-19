СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-19T12:11:55+03:00

Жители Лабытнанги просят организовать для них новогодний карнавал Фото: pixabay.com

Предложения будут переданы на рассмотрение организаторам городских торжеств

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Жители Лабытнанги предложили 16 идей, как провести новогодние праздники «с изюминкой». Для инициативных горожан на платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере» завершилось голосование по направлению «Новый год – по-новому!».

Лидерами голосования стали идеи о возвращении когда-то проводившихся в городском доме культуры новогодних вечеров с конкурсами, хороводами, выступлениями местных артистов. «Верните эту добрую традицию!» - просит автор.

Еще одна популярная идея, по мнению авторов, добавит первой инициативе ярких красок. Обычный праздничный вечер в ГДК в ГДК предлагается превратить в общегородской «Новогодний карнавал». Предлагается вход на мероприятие разрешить только празднующим в карнавальных костюмах.

«Думаю, многим взрослым захочется вспомнить детство и нарядиться не только зайчиком и снежинкой, а ещё пиратом и Бабой Ягой!» - пишет автор идеи.

Все поступившие предложения будут переданы на рассмотрение организаторам предстоящего торжества, сообщили в администрации Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU