Жители Лабытнанги просят организовать для них новогодний карнавал
Жители Лабытнанги предложили 16 идей, как провести новогодние праздники «с изюминкой». Для инициативных горожан на платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере» завершилось голосование по направлению «Новый год – по-новому!».
Лидерами голосования стали идеи о возвращении когда-то проводившихся в городском доме культуры новогодних вечеров с конкурсами, хороводами, выступлениями местных артистов. «Верните эту добрую традицию!» - просит автор.
Еще одна популярная идея, по мнению авторов, добавит первой инициативе ярких красок. Обычный праздничный вечер в ГДК в ГДК предлагается превратить в общегородской «Новогодний карнавал». Предлагается вход на мероприятие разрешить только празднующим в карнавальных костюмах.
«Думаю, многим взрослым захочется вспомнить детство и нарядиться не только зайчиком и снежинкой, а ещё пиратом и Бабой Ягой!» - пишет автор идеи.
Все поступившие предложения будут переданы на рассмотрение организаторам предстоящего торжества, сообщили в администрации Лабытнанги.
ИСТОЧНИК KP.RU