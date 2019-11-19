Депутаты ЯНАО рассмотрят на заседании 21 ноября региональный бюджет

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-19T11:49:37+03:00

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Ямальские депутаты совместно подробно рассмотрят статьи доходов и расходов регионального бюджета на ближайшие три года в ходе заседания 21 ноября. Сейчас парламентарии Закосбрания ЯНАО активно работают с главным финансовым документом, насчитывающим около четырех тысяч страниц. 19 ноября начнется расширенное заседание Комитета по экономической политике, бюджету и финансам.

Как заявил председатель Заксобрания Сергей Ямкин, бюджет округа на 2020 год сформирован без дефицита и будет направлен на решение социальных задач. В следующем году его доходы предусмотрены в объеме 245 млрд рублей, что почти на 40% выше по сравнении с бюджетом, утвержденным в прошлом году.

Дополнительные поступления обусловлены запуском инвестиционных проектов, таких как «Ямал-СПГ», разработка Мессояхского, Бованенковского, Новопортовского месторождений, строительство нефтеналивного терминала «Ворота Арктики».

- Значительно увеличились суммы на социальную поддержку ямальцев, расселение аварийного жилищного фонда, благоустройство, развитие транспорта и дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса, – подчеркнул Сергей Ямкин.

Всего в повестке очередного заседания 21 ноября более 30 вопросов. Депутаты также планируют принять изменения в ряд окружных законов. Например, с 2020 года увеличить региональный материнский капитал с 350 до 500 тыс. рублей и выплачивать его при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

Также с 2020 года ребенок-инвалид и один из неработающих родителей или опекунов получат право на стопроцентное возмещение стоимости билетов один раз в год на любом из видов транспорта, за исключением такси. Возмещение расходов будет осуществляется независимо от факта проезда к месту лечения или к месту отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU