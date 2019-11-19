В Надыме Цветик-семицветик вернут на бульвар Стрижова

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-19T10:40:19+03:00

Такое решение приняли горожане во время голосования

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Цветик-семицветик, который «рос» на бульваре Стрижова в Надыме, во врем я реконструкции территории пришлось убрать, а заодно и отреставрировать. Одновременно горожанам предложено было решить вопрос о дальнейшей судьбе любимого арт-объекта.

В администрации Надымского района рассказал, что строители проделали большую работу на бульваер: привели в порядок ограждение, поработали с тротуарной плиткой, установили современное освещение и разделили место на новые зоны для фотографий и отдыха.

Новым проектом не было предусмотрено возвращение Цветика-семицветика. Сам он нуждался в ремонте, а кованое ограждение, являвшееся ранее частью композиции, было повреждено и не подлежало восстановлению. Арт-объект предложено было разместить в любой части города.

В официальной группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте» был проведен опрос среди надымчан о том, где же установить обновленный Цветик-семицветик. Участие в нем приняли 856 человек, а уверенную победу одержал вариант, предлагающий возвращение объекта на бульвар им. В. Стрижова.

Специалисты займутся подготовкой: определят место, продумают оформление, при необходимости закажут нужные элементы. Летом 2020 года Цветик-семицветик вновь станет украшением бульвара им. В. Стрижова.

ИСТОЧНИК KP.RU