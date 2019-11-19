2019-11-19T10:20:21+03:00
Происшествия

В Тазовском продавец алкоголя затеял драку с полицейскими в магазине

Правоохранители выявили факт продажи спиртного в запрещенное время
Анна Полякова
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В Тазовском продавец алкоголя затеял драку с полицейскими в магазине Фото: pixabay.comВ Тазовском продавец алкоголя затеял драку с полицейскими в магазине Фото: pixabay.com
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В поселке Тазовском судят продавца магазина за применение насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел ночью 14 октября 2019 года, когда сотрудники ОМВД проводили операцию по выявлению торговых точек, нарушающих закон о сбыте алкогольной продукции.

В одном из магазинов поселка действительно продавали спиртосодержащую продукцию после 22 часов. Полицейские стали документировать факт правонарушения. Тогда продавец магазина пытался помешать им. Мужчина несколько раз ударил одного из них руками в грудь.

В ходе предварительного следствия гражданин уже раскаялся и дал признательные показания. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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