Управляющим делами правительства ЯНАО стал Сергей Дузинкевич

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-19T10:06:47+03:00

Ранее он почти восемь лет работал в должности первого заместителя

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На должность управляющего делами правительства ЯНАО назначен Сергей Дузинкевич. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов. До назначения Сергей Дузинкевич почти 8 лет работал в должности первого заместителя.

Как говорят о нём коллеги, за это время он зарекомендовал себя умелым организатором, имеющим навыки аналитической работы. Его подход к работе отличается профессионализмом, знанием действующих нормативных актов и методических документов.

48-летний Сергей Дузинкевич родом из города Изюм Харьковской области. Окончив Славянское авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности «Авиационный техник», начал работать авиационным техником Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Позже проходил службу в УВД Ненецкого автономного округа на должностях среднего и старшего начальствующего состава.

Окончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 2001 года по 2010 год Дузинкевич проходил федеральную государственную гражданскую службу в территориальных органах, подведомственных Минюсту России. А с 2010 года проходит государственную гражданскую службу Ямало-Ненецкого автономного округа в управлении делами правительства ЯНАО.

Сергей Дузинкевич имеет классный чин – госсоветник ЯНАО 1 класса, сообщает региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU