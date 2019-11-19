В Салехарде открыли центр реабилитации детей с ДЦП

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-19T09:50:48+03:00

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В Салехарде начал работу филиал центра реабилитации детей с детским церебральным параличом «Сакура».

Директор благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов отметил, что фонд давно сотрудничают с центром в Челябинске. На протяжении многих лет особенные дети со всего Ямала направляются на лечение в соседний регион. Открытие филиала реабилитационного центра в Салехарде — это отличная возможность оперативно обратиться за помощью, не выезжая за пределы округа.

- В первую очередь, это экономия денег на билеты, которые несомненно нужны всегда и лучше, если они будут направлены не на перелеты, а на более необходимые вещи, - отметил Дмитрий Фролов.

Обратиться за помощью и прохождением курса лечения можно по адресу г.Салехард, микрорайон Солнечный, 2, пояснили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU