Ход заготовки оленины в Ямальском районе оценил глава ЯНАО

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-19T09:29:38+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил ход заготовительной кампании, которая стартовала в регионе в ноябре. Глава Ямала посетил убойный комплекс муниципального предприятия «Ямальские олени», расположенный рядом с посёлком Юрибей.

Оленеводы – представители национальных общин и малых предприятий, получают в этом году за сданное мясо почти вдвое больше, чем раньше. Теперь их доход – 450 рублей за кг оленины первой категории. А с 2020 года увеличение приёмной цены коснётся абсолютно всех категорий оленеводческих хозяйств. Глава региона пообщался с представителями общин «Харп» и «Я Ерв», которые пригнали стада на убой. Оленеводы рассказали, что уже оценили изменение закупочной цены.

ЯНАО Фото: yanao.ru

- Теперь все зависит от самого оленевода. Если он следит за своим стадом правильно с точки зрения ветеринарии, с точки зрения питания, то возможности для большего заработка повышаются, – отметил Дмитрий Артюхов, сообщив представителям общин о повышении кочевых выплат. С 2020 сумма вырастет на 2 тысячи – до 5 тысяч рублей в месяц.

За две недели на предприятии заготовлено более 100 тонн оленины, в планах на сезон – 300 тонн. Это на 30 тонн больше, чем в прошлом году. Комплекс построен в 2012 году по финскому проекту, оснащен оборудованием, сертифицированным по нормам Евросоюза. Основные объёмы мяса направляются на экспорт. Очередная партия – 110 тонн, отправится в Финляндию на следующей неделе. Также подготовлены к отправке 2000 оленьих шкур.

С начала кампании в округе заготовлено 330 тонн мяса оленя. Забой ведется в Ямальском, Приуральском, Пуровском и Тазовском районах. Всего в этом году планируется заготовить 2,4 тысяч тонн оленины.

ИСТОЧНИК KP.RU