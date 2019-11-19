2019-11-19T09:09:19+03:00
Общество

В Надыме установили границы очага кори

Дополнительно доставлены три тысячи доз вакцины
Анна Полякова
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В Надымском районе установили границы очага кори Фото: администрация Надымского районаВ Надымском районе установили границы очага кори Фото: администрация Надымского района
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Об эпидситуации в Надыме рассказал на брифинге начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе Иван Власов.

Напомним, с 13 ноября в Надыме зарегистрированы три подтвержденных случая заболевания корью. Ведомство установило границы очага, круг контактных лиц. Вакцинируют тех, кто еще не получил прививку от вируса.

Главврач Надымской ЦРБ Наталья Калиберда отметила, что районная больница обеспечена вакциной против кори в достаточном количестве. В Надым дополнительно уже доставлилил три тысячи доз. Вакцинация проходит по двум направлениям: по эпидпоказаниям прививки делают контактным лицам и планово, в рамках национального календаря профилактических прививок.

В настоящий момент школы и детсады Надыма работают в штатном режиме. Временно отстранены от учебного процесса непривитые дети, привитые однократно. Данная мера объяснима и направлена, прежде всего, на безопасность здоровых и привитых детей, пояснили медики.

В связи с этим около двухсот пятидесяти детей до 4 декабря не допущены в организованные группы и проходят обучение в альтернативных формах, связанных с IT-технологиями.

Для школьников это «Сетевой Город. Образование», электронная почта или мобильная связь. Начальник районного Департамента образования Людмила Марченко подчеркнула, что вариант дистанционного обучения выбирается индивидуально, в каждом случае конкретно. Помимо этого, сегодня отрабатывается применение еще одного альтернативного варианта - Skype-связи. Родителям дошколят рекомендуют занятия по методичкам.

Добавим, что постановлением Роспотребнадзора на территории города Надыма до 4 декабря отменены культурно-массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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