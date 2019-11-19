2019-11-19T09:43:48+03:00
Общество

Глава Салехарда встретился с жителями покосившегося дома по улице Мира

Лишившимся крова рассказали, на какие квартиры они могут претендовать
Анна Полякова
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В Салехарде жильцов переселяют во временное жильё. Фото: администрация СалехардаВ Салехарде жильцов переселяют во временное жильё. Фото: администрация Салехарда
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Мэр Салехарда Алексей Титовский в очередной раз встретился с жильцами дома №27 по улице Мира, который ночью с 11 до 12 октября стал непригодным для проживания. 18 семей лишились крова.

Напомним, тогда произошла подвижка здания со свайного поля. Жителей пришлось экстренно эвакуировать. Нуждающимся предоставили маневренный фонд.

По словам главы города, 12 собственников получат однокомнатные квартиры без доплаты. Если собственник желает получить более одной комнаты, то ему придется оплатить оценочную разницу.

Три семьи имеют квартиры на территории РФ, и им полагаются выплаты по рыночной стоимости жилья в Салехарде. Три квартиры находится в муниципальном найме, ее жильцам предоставят аналогичные условия проживания.

Чтобы быстрее решить квартирный вопрос, салехардцам предложено оформить отказ от самостоятельного сноса их бывшего дома. Тогда у администрации появится юридическая возможность по изъятию земельного участка и возможность досрочно обеспечить людей новым жильем. Квартиры могут быть только в капитальном исполнении. Переселение запланировано на январь 2020 года, сообщили в администрации ямальской столицы.

Соседние дома по улице Мира под номерами 12, 14 и 16 администрация планирует расселить до конца декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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