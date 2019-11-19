Пуровских дошколят учат сортировать мусор

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-19T08:24:57+03:00

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Воспитанникам детского сада «Буратино» в игровой форме рассказали о том, как правильно сортировать бытовые отходы и чем грозит окружающей среде разбросанный в лесу мусор. С дошколятами беседовали Сотрудники районного управления природно-ресурсного регулирования.

Из воспитанников старших групп сформировали отряд юных экологов и совершили поход в лес. Несмотря на встречу с диким медведем, юный отряд быстро собрал разбросанный мусор и отсортировал его по видам вторичного использования, сообщили в администрации Пуровского района.

Специалисты профильного управления уверены в том, что, приучая сегодня детей заботиться об окружающем мире, завтра нам не придётся убирать оставленный на природе мусор. Работа по формированию экологического сознания среди детей и подростков будет продолжена, заверили специалисты управления.

ИСТОЧНИК KP.RU