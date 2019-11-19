Молодая пуровчанка сутки пировала за чужой счет

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-19T07:23:33+03:00

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Молодая жительница Тарко-Сале Пуровского района потрошила чужой счет после пьянки. Ее задержали полицейские, когда о пропаже денег с банковской карты рассказал пострадавший.

Он даже подумать не мог, что это делала его недавняя собутыльница. Мужчина обратился к правоохранителям с заявлением. По его словам, кто-то украл у него в период с 09 по 10 ноября 2019 года банковскую карту, после чего расплачивался ею в магазинах города. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Подозреваемой в мошенничестве оказалась 19-летняяместная жительница, с которой ямалец накануне обращения в полицию, распивал спиртные напитки. Злоумышленница воспользовалась моментом, когда мужчина уснул, и похитила принадлежащую ему банковскую карту. Подозреваемая призналась полицейским, что после того, как оплатила чужой картой свои покупки, она ее выбросила.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ранее не судимая горожанка свою вину признала, с нее взяли обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU