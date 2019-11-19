Единственный страховщик в сотне «тяжеловесов»

СЕГОДНЯ 06:28 2019-11-19T06:28:06+03:00

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В новом рейтинге 500 крупнейших компаний России, составленном медиахолдингом РБК по итогам 2018 года, единственным представителем страховой отрасли в Топ-100 лидеров по показателю выручки стал СОГАЗ, ведущий страховщик страны по объему сборов.

По этому показателю компания заняла 67-е место среди всех участников рейтинга «РБК 500». При этом годом ранее СОГАЗ оказался на 84-й позиции.

Интересно, что в новом рейтинге СОГАЗ занял 29-е место среди всех российских компаний по размеру чистой прибыли.

Таким образом, Компания поднялась на семь позиций по сравнению с рейтингом «РБК 500» по итогам 2017 года (тогда СОГАЗ занял 36-е место по размеру чистой прибыли) и впервые вошла в Топ-30 самых прибыльных российских компаний. Этот результат, в очередной раз стал лучшим среди всех страховых компаний страны в рейтинге «РБК 500».

Напомним, что по итогам 2018 года чистая прибыль Группы «СОГАЗ» по МСФО выросла на 65,3% до 50,5 млрд рублей. Объем страховых премий Группы «СОГАЗ» с учетом входящего перестрахования и без учета ОМС увеличился на 26,9% по сравнению с показателем 2017 года и составил 224,9 млрд руб., активы Группы достигли 687,3 млрд рублей (+93,4%).

Рейтинг 500 крупнейших компаний России «РБК 500» — это наиболее полный рейтинг крупнейших компаний России, который составляется на основе прозрачной и объективной методики. Целями рейтинга являются выявление крупнейших российских компаний с выраженной отраслевой принадлежностью и анализ экономических процессов, происходящих в отраслях экономики на основе полученного списка компаний и групп. «РБК 500» признан лучшим проектом в области деловой журналистики по версии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

ИСТОЧНИК KP.RU