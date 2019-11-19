2019-11-19T05:22:26+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 ноября: к вечеру ожидается потепление

Температура воздуха -21... - 27 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 19 ноября: к вечеру ожидается потеплениеПогода на Ямале 19 ноября: к вечеру ожидается потеплениеФото: Анна Полякова
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Во вторник, 19 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 21 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.

В Ноябрьске -27 градус, солнечно и без осадков. Ветер северный 9 м/с.

В Новом Уренгое -25 градусов, пасмурно. Вечером пойдет снег и потеплеет до -17 градусов. Ветер северный 6 м/с.

В Надыме -21 градусов, к вечеру потеплеет до -15 градусов, начнется снег. Северный ветер 7 м/с.

В Губкинском -27 градусов, солнечно и без осадков. Ветер северный 8 м/с.

В Тарко-Сале - 26 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер северный 6 м/с.

В Муравленко -27 градусов, переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северный 9 м/с.

В Лабытнанги -21 градус, солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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