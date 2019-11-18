Спасатели подняли утонувших в Оби мужчину и девушку
Поисковая операция длилась почти неделю
Спасатели подняли утонувших в Оби мужчину и девушку Фото: yamalspas.yanao.ru
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Ямальские спасатели подняли со дна Оби в Приуральском районе утонувших мужчину и девушку. Они направлялись на снегоходе «Буран» из Салехарда в посёлок Катровож. По дороге слабый осенний лед не выдержал и проломился под тяжестью техники.
Поисковая операция, в которой были задействованы сотрудники «Ямалспаса», длилась почти неделю.
- В ходе работы, спасателями ГКУ «Ямалспас» были обнаружены и извлечены из воды тела погибших, которые были переданы сотрудникам полиции, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU