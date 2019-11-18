2019-11-18T16:20:01+03:00
Происшествия

Спасатели подняли утонувших в Оби мужчину и девушку

Поисковая операция длилась почти неделю
Анна Полякова
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Спасатели подняли утонувших в Оби мужчину и девушку Фото: yamalspas.yanao.ruСпасатели подняли утонувших в Оби мужчину и девушку Фото: yamalspas.yanao.ru
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Ямальские спасатели подняли со дна Оби в Приуральском районе утонувших мужчину и девушку. Они направлялись на снегоходе «Буран» из Салехарда в посёлок Катровож. По дороге слабый осенний лед не выдержал и проломился под тяжестью техники.

Поисковая операция, в которой были задействованы сотрудники «Ямалспаса», длилась почти неделю.

- В ходе работы, спасателями ГКУ «Ямалспас» были обнаружены и извлечены из воды тела погибших, которые были переданы сотрудникам полиции, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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