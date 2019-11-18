2019-11-18T16:03:21+03:00
Спорт

У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт

Уже сейчас регион занимает 15 место по России в рейтинге ГТО и активно развивает адаптивный спорт
Лидия Шумкова
Поделиться:
Югра занимает 15 место среди 85 субъектов в рейтинге ГТО. Фото с официальной странички Эдуарда Исакова в ВКЮгра занимает 15 место среди 85 субъектов в рейтинге ГТО. Фото с официальной странички Эдуарда Исакова в ВК
Изменить размер текста:

Сегодня Югра занимает 15 место среди 85 субъектов в рейтинге ГТО, который демонстрирует эффективность выполнения Указа Президента России. И у нее есть все возможности достигнуть показателя 55% вовлеченности в спорт местных жителей и реализовать региональный проект «Спорт – норма жизни», входящий в нацпроект «Демография», раньше 2024 года. Об этом заявил президент окружного Олимпийского совета, сенатор от Югры Эдуард Исаков.

Напомним, рейтинг ГТО позволяет оценить степень охвата и вовлеченности населения в подготовку и непосредственное выполнение нормативов ГТО, а также эффективность работы по информационному сопровождению комплекса ГТО и ведения здорового образа жизни среди различных категорий населения.

- Уверен, что комплекс ГТО – это реально действующий механизм для достижения этой цели. Наша главная цель – объединить людей вокруг идеи спорта, активного отдыха и здорового образа жизни, обеспечить им для этого все необходимые условия и сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни для каждого человека, - заявил он.

Эдуард Исаков также напомнил, что Югра стала первым регионом, который создал специализированное учреждение по подготовке спортсменов с инвалидностью - Центр адаптивного спорта Югры.

- Центр смело осваивает новые направления и сейчас курирует работу экспериментальной площадки федерального проекта «Спорт – норма жизни» по вовлечению в занятия адаптивной физической культурой и спортом. Внедрение программ физкультурно-оздоровительной направленности уже сейчас приносит свои плоды, которые, на мой взгляд, весьма достойны. За десять месяцев текущего года в адаптивную физкультуру пришли более тысячи человек, перед которыми открылась возможность побороть свой страх и неуверенность, начать жить ярко и в будущем реализовать свой потенциал посредством спорта, - подчеркнул сенатор.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели подняли утонувших в Оби мужчину и девушку
На «зимовку» – со страховкой
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
Открытие ледовой переправы через Обь назначено на 20 ноября
Директором научный центр изучения Арктики стал Дмитрий Фролов
Надежное страхование становится все ближе
На Ямале госслужащие повысили свои компетенции в сфере IT
Четырем пассажирам поездов ямальские полицейские не позволили завершить поездку
В Ноябрьске пройдет Окружной фестиваль любительских театральных коллективов
В Лабытнанги строят ледовый городок на тему «Русские сказки»
Глава ЯНАО поздравил ямальских танцоров на колясках с медалью чемпионата России
На Ямале перезапускают работу инвестиционных советов
Губернатор Ямала пригласил земляков на свой прямой эфир в соцсети