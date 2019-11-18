2019-11-18T15:33:01+03:00
Общество

Директором научный центр изучения Арктики стал Дмитрий Фролов

Он собирается расширить исследования в области экологического мониторинга
Анна Полякова
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Директором научный центр изучения Арктики стал Дмитрий Фролов Фото: yanao.ruДиректором научный центр изучения Арктики стал Дмитрий Фролов Фото: yanao.ru
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Научный центр изучения Арктики возглавил Дмитрий Фролов. 38-летний кандидат технических наук к обязанностям директора приступил сегодня, 18 ноября.

Он окончил Санкт-Петербургский госуниверситет информационных технологий, механики и оптики. Темой диссертации стала «Разработка геометрии и технологии изготовления зубчатых колёс с несимметричным профилем зубьев». Имеет 25 научных трудов по теории механизмов, культурологии и музееведению. Является автором зарегистрированных патентов.

На Ямале Дмитрий Фролов с 2010 года. Работал директором Молодёжного центра технологий занятости. В регионе и за его пределами его знают как руководителя двух НКО – Института художественных и гуманитарных проектов и Благотворительного фонда поддержки детей ЯНАО «ЯМИНЕ», инициатор проведения международного фестиваля «Неделя графики и дизайна в столице Ямала».

Он отметил, что в должности директора Научного центра изучения собирается создать необходимые условия для расширения исследований в области экологического мониторинга, трансформации криолитозоны и других прикладных научных работ в интересах развития региона, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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