На Ямале госслужащие повысили свои компетенции в сфере IT

18 Нояб. 14:30 2019-11-18T14:32:12+03:00

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Революция в мире IT-технологий не обходит стороной и госвласти. Для вовлечения в процесс цифровой трансформации ямальских служащих в регион был приглашён тренер-консультант компании Best T&D Group Марк Кукушкин. Коуч входит в десятку лучших российских тренеров, является победителем в номинации «Бизнес-тренер года». Он провёл серию обучающих тренингов.

В результате слушатели смоделировали компетенции цифрового века, узнали об основах управления задачами. Критический взгляд новых сотрудников, которые недавно влились в коллектив, помог сформировать проблематику, раскрыть «болевые точки» и проработать возможные риски в командной работе.

Кроме того, все участники смогли наладить эффективную коммуникацию с руководством и подведомственными структурами. Каждый получил обратную связь и определил вектор персонального и командного развития процессов, направленных на построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей информационные ресурсы на Ямале.

По словам директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Кирилла Албычева, сегодня особенно важно двигаться в ногу со временем, повышать компетентность всех ямальских служащих в области цифровой методологии. В структуре самого департамента цифровизация находится в активной фазе, а стиль менеджмента полностью меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU