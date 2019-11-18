Четырем пассажирам поездов ямальские полицейские не позволили завершить поездку

18 Нояб. 14:23 2019-11-18T14:23:15+03:00

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Транспортные полицейские ЯНАО привлекли к административной ответственности четверых пассажиров. Одного из них сняли с поезда, следовавшего по маршруту «Казань – Новый Уренгой».

26-летнего жителя Тюменской области в состоянии наркотического опьянения доставили в дежурную часть Нового Уренгоя. Его направили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что мужчина не так давно употребил наркотическое средство – производное «N-метилэфдерона» и в поезде был «под кайфом».

Мужчину привлекли к административной ответственности за потребление наркотических средств в общественных местах.

Еще троих нарушителей привлекли к административной ответственности транспортные полицейские Ноябрьска. Они возвращались с вахты в поезде «Новый Уренгой – Екатеринбург» и распивали алкогольные напитки.

Когда состав прибыл в Ноябрьск, мужчинам было отказано в дальнейшем проезде. Кроме того, транспортные полицейские привлекли попутчиков к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU