Четырем пассажирам поездов ямальские полицейские не позволили завершить поездку
Транспортные полицейские ЯНАО привлекли к административной ответственности четверых пассажиров. Одного из них сняли с поезда, следовавшего по маршруту «Казань – Новый Уренгой».
26-летнего жителя Тюменской области в состоянии наркотического опьянения доставили в дежурную часть Нового Уренгоя. Его направили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что мужчина не так давно употребил наркотическое средство – производное «N-метилэфдерона» и в поезде был «под кайфом».
Мужчину привлекли к административной ответственности за потребление наркотических средств в общественных местах.
Еще троих нарушителей привлекли к административной ответственности транспортные полицейские Ноябрьска. Они возвращались с вахты в поезде «Новый Уренгой – Екатеринбург» и распивали алкогольные напитки.
Когда состав прибыл в Ноябрьск, мужчинам было отказано в дальнейшем проезде. Кроме того, транспортные полицейские привлекли попутчиков к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU