В Ноябрьске пройдет Окружной фестиваль любительских театральных коллективов

18 Нояб. 13:59 2019-11-18T14:02:45+03:00

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На Ямале пройдет VIII окружной фестиваль любительских театральных коллективов «Ямальская рампа». В Ноябрьске он состоится в первый раз. Фестиваль в этом году соберет участников из 9 муниципалитетов округа.

В рамках фестиваля с 20 по 24 ноября пройдут конкурсные показы участников фестиваля, мастер-классы членов жюри – театральных деятелей России. Гости мероприятия увидят спектакли Ноябрьского городского театра «Женитьба» (по пьесе Николая Гоголя»), «Дикие» (по пьесе Александра Вампилова «Двадцать минут с ангелом»), «Как чуть не съели королевну Булочку» (по пьесе Мацея Войтышко).

23 ноября в 17.00 на сцене ЦД «Нефтяник» пройдет торжественное закрытие VIII Окружного фестиваля любительских театральных коллективов «Ямальская рампа», церемония награждения победителей, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU