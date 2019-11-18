2019-11-18T14:02:45+03:00
Общество

В Ноябрьске пройдет Окружной фестиваль любительских театральных коллективов

«Ямальская рампа» соберет участников из 9 муниципалитетов округа
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске пройдет Окружной фестиваль любительских театральных коллективов Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске пройдет Окружной фестиваль любительских театральных коллективов Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

На Ямале пройдет VIII окружной фестиваль любительских театральных коллективов «Ямальская рампа». В Ноябрьске он состоится в первый раз. Фестиваль в этом году соберет участников из 9 муниципалитетов округа.

В рамках фестиваля с 20 по 24 ноября пройдут конкурсные показы участников фестиваля, мастер-классы членов жюри – театральных деятелей России. Гости мероприятия увидят спектакли Ноябрьского городского театра «Женитьба» (по пьесе Николая Гоголя»), «Дикие» (по пьесе Александра Вампилова «Двадцать минут с ангелом»), «Как чуть не съели королевну Булочку» (по пьесе Мацея Войтышко).

23 ноября в 17.00 на сцене ЦД «Нефтяник» пройдет торжественное закрытие VIII Окружного фестиваля любительских театральных коллективов «Ямальская рампа», церемония награждения победителей, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели подняли утонувших в Оби мужчину и девушку
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
На «зимовку» – со страховкой
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
Открытие ледовой переправы через Обь назначено на 20 ноября
Директором научный центр изучения Арктики стал Дмитрий Фролов
Надежное страхование становится все ближе
На Ямале госслужащие повысили свои компетенции в сфере IT
Четырем пассажирам поездов ямальские полицейские не позволили завершить поездку
В Лабытнанги строят ледовый городок на тему «Русские сказки»
Глава ЯНАО поздравил ямальских танцоров на колясках с медалью чемпионата России
На Ямале перезапускают работу инвестиционных советов
Губернатор Ямала пригласил земляков на свой прямой эфир в соцсети