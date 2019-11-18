В Лабытнанги строят ледовый городок на тему «Русские сказки»

18 Нояб. 13:39 2019-11-18T13:40:43+03:00

В Лабытнанги рождается ледовый городок на тему «Русские сказки» Фото: Администрация города Лабытнанги

Его возведением занимаются мастера из Екатеринбурга

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Новый год в Лабытнанги встретят с «Русскими сказками». На площади Владимира Нака началось строительство ледового городка.

У входа в городок перед домом культуры гостей встретит Царевна-лебедь. Не обойдётся без зелёной красавицы – новогодней ели и Деда Мороза со Снегурочкой.

На площади появятся две большие двускатные горки «Жар-птица» и «Конёк-горбунок», а также детская горка «Белка песенки поёт да орешки всё грызёт».

- Юных лабытнангцев наверняка порадуют лазалка-ловушка «Царь» и лабиринт «Двенадцать месяцев». Интересное селфи может получиться возле аттракционов изо льда «Баба Яга» и «Маша и Медведь», - уверены в администрации города.

Возведением ледового городка на тему «Русские сказки» занимаются мастера из Екатеринбурга. Подрядчик приступил к выполнению работ. По условиям контракта, он обязуется соблюдать все экологические нормы и требования техники безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU