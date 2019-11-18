Глава ЯНАО поздравил ямальских танцоров на колясках с медалью чемпионата России

18 Нояб. 13:19 2019-11-18T13:22:52+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил Анну Лукьянчук и Кирилла Подшивалова с третьим местом на чемпионате России по танцам на колясках. На своей официальной страничке в социальной сети «В Контакте», глава региона отметил, что эта танцевальная пара из Нового Уренгоя - в пятерке лучших танцоров Кубка Мира и Кубка Континентов.

Дмитрий Артюхов признался, что недавно узнал о проблеме Анны с жильём. Много лет она живёт в доме, который совсем не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этом губернатор пообещал, что Анна обязательно отметит новоселье. Он рассказал, что дверные проемы в квартире расширят, чтобы было комфортно передвигаться на коляске.

Помочь Ане с современной коляской вызвалась один из газодобывающих компаний. Ее изготовят по индивидуальному заказу, а уже в январе привезут в Новый Уренгой.

«Такими сильными духом людьми, как Анна, гордится Ямал. Желаю им с Кириллом новых спортивных успехов!», - подчеркнул губернатор в своей публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU