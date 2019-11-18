На Ямале перезапускают работу инвестиционных советов

18 Нояб. 12:56 2019-11-18T13:05:40+03:00

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Инвестсоветы в новом формате должны стать эффективной площадкой для решения проблем бизнеса. Они будут заниматься как системными вопросами, так и адресно помогать в непростых ситуациях. Об этом сообщили на первом заседании муниципального инвестиционного совета в новом формате, которое прошло в Новом Уренгое.

Его открыл замгубернатора Ямала Александр Калинин. В мероприятии также принял участие президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин.

В каждом муниципальном образовании совет сформирует «проблематор» – 5 основных вопросов, которые волнуют предпринимателей. Например, налоги, подключение к сетям, аренда земли, нехватка кадров и другие. После этого будут созданы проектные комитеты, которые в течение года будут работать над решением этих проблем.

Представительство бизнеса в инвестиционных советах будет расширено. Ежегодно состав будет меняться, чтобы как можно больше представителей бизнес-сообщества смогли поучаствовать в работе совета и донести свои проблемы до руководства муниципалитета.

В ближайшее время в новом формате соберутся инвестсоветы во всех муниципалитетах. Заседания будут проходить раз в квартал. Ежегодно итоги работы местных советов будут подводиться на инвестиционном совете округа. Главы доложат о проделанной работе и решенных вопросах предпринимателей.

- В ближайшие три года на поддержку предпринимателей будет выделено более 600 млн рублей. Но мы не всегда точно понимаем, что именно требуется бизнесу и какие меры будут наиболее удобными. Хотим услышать это от самих участников рынка, – отметил заместитель губернатора.

Он также подчеркнул, что малое и среднее предпринимательство имеет хорошие перспективы для развития. В ближайшие годы будут востребованы проекты в сфере нефтегазосервиса, производства строительных материалов, логистики, а также услуги по организации и обслуживанию вахтовых поселков. Кроме того, перспективными являются сферы туризма и услуг – в округе сформирован устойчивый потребительский спрос.

ИСТОЧНИК KP.RU